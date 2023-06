Haaland sfida l’Inter: «Abbiamo un lavoro da fare per chiudere al meglio la stagione». Le dichiarazioni del bomber

Haaland, bomber del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dalla finale di Champions League contro l’Inter attraverso il ‘match program’ ufficiale della competizione.

PAROLE – «Giocare la finale di Champions League sarà qualcosa di speciale che ho sempre sognato. Sarà un onore per me giocare questa partita. Abbiamo, però, prima di tutto un lavoro da fare. La stagione che abbiamo fatto finora è stata incredibile, ma dobbiamo concluderla nel miglior modo possibile. Per farlo so che tutti daremo il massimo contro un’Inter molto forte».

