Haaland è finito anche su un incarto di gelato: l’attaccante ha pubblicato sui social un video dove presenta la sorpresa ai suoi fan.

Il gelato sarà disponibile soltanto in Norvegia e uscirà il 19 febbraio come ha riportato il centravanti del City su Instagram. Glaciale sotto porta con i tanti gol segnati in Premier League e ora anche sotto i denti.

