Giroud starebbe pensando a una clamorosa tentazione in vista del futuro: il Milan apre al rinnovo ma lui tentenna

Giorgio Furlani, prima della gara in Europa League contro il Rennes, ha aperto le porte al prolungamento di contratto fino al 2025 ma Giroud ci sta pensando perché fortemente tentato da un’esperienza in MLS, prioritaria rispetto alle offerte arrivate da Emirati Arabi e Dubai. La decisione sarà esclusivamente personale e arriverà in primavera.

