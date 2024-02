Hamsik e il mancato trasferimento al Milan: «Ecco cosa è successo». Le parole dell’ex calciatore del Napoli

Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo passato e in particolare del suo mancato trasferimento al Milan. Ecco le parole dell’ex Napoli:

PAROLE – «In tanti mi hanno cercato, ma il Milan di Allegri ci ha provato in maniera più concreta. Il mediatore era Raiola e venne a Napoli, ma in quel momento non ero qui da parecchio e decisi di rimanerci. Allenatori? Reja mi ha dato fiducia, mi ha fatto fare il salto di qualità. Benitez un grande, l’ho avuto anche in Cina, ma forse non mi sono espresso al massimo con lui. Con Sarri l’esplosione totale, ho fatto il mio miglior calcio. Ancelotti è incredibile».

