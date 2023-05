Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Fiorentina parla del suo futuro all’Inter

Samir Handanovic non ha ancora pensato a quale sarà il suo futuro, volendosi concentrare sugli obiettivi a breve termine dell’Inter: la finale di Coppa Italia di domani e quella di Champions del 10 giugno.

FUTURO «Del mio futuro non so ancora niente. Domani sarà una finale per noi, siamo all’Inter per alzare i trofei: negli ultimi anni il club è stato riportato dove merita».

