Samir Handanovic lascia il calcio giocato e quindi può definirsi a tutti gli effetti un ex calciatore; lo riferisce Sky Sport. Lo sloveno aveva provato a capire se era possibile continuare almeno un altro anno ma lo offerte pervenutegli non sono state da lui ritenute soddisfacenti; in Italia si era parlato per qualche giorno della Lazio.

L’Inter, sempre secondo l’emittente satellitare, sarebbe pronta ad offrirgli un ruolo istituzionale anche se non ci sono certezze su quale questo possa essere. L’ex capitano sarà con Materazzi alla riunione della curva nerazzurra organizzata per il pre-derby. Handanovic è il portiere con più presenze della storia dell’Inter; l’ex Udinese ha vinto in tutto 5 trofei con il club meneghino.

