Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club dei giocatori viola in nazionale.

PAROLE – «I nostri giocatori in nazionale? Ne siamo orgogliosi, anche se alcune dinamiche come l’infortunio di Mina o le due partite giocate da Nico Gonzalez con l’Argentina ci mettono in difficoltà. Sono situazioni che andranno gestite».

