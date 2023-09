L’ex capitano dell’Inter Samir Handanovic dà un consiglio a Darmian, Dimarco, Barella e Bastoni; lo sloveno elogia anche i suoi successori Audero e Sommer.

Samir Handanovic ha detto la sua sulle ultime due finali europee giocate con la maglia dell’Inter alla Gazzetta dello Sport. “Meritavamo di vincere la Champions League, ma non ci ho ripensato troppo perché abbiamo dato. Paradossalmente possiamo avere più rimpianti per la finale di Europa League del 2021 col Siviglia… Dopo Istanbul l’Inter è più consapevole, sa che adesso può davvero battere chiunque“.

Lautaro Martinez

Poi l’investitura nei confronti del nuovo capitano, il suo successore Lautaro Martinez: “Lautaro ha tutte le qualità, ma deve essere aiutato da un gruppo di leader che tirano con lui il carro. Parlo della base italiana che conosce la A e il Dna del club: mi riferisco ai Barella, ai Bastoni, ai Darmian, ai Dimarco. La porta è in buone mani, Sommer è un buon portiere, molto dotato. E anche Audero è un talento, con la giusta ambizione dopo tanti anni di A. Fare il portiere dell’Inter, però, non è un mestiere facile: solo col tempo puoi essere giudicato“. Infine un pensiero sul derby di stasera: “Thuram e Frattesi sono ottimi talenti che possono inserirsi con facilità. Non so chi sia favorito, anche perché la variabile delle nazionali peserà, ma l’Inter forse ha più certezze. Come detto, abbiamo costruito fondamenta solide. Tutti insieme“.

