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Inter-Milan, i nerazzurri arrivano a San Siro. Il video dell’arrivo del pullman

Un’ora esatta al calcio d’inizio del derby di Milano tra Inter e Milan, con calcio d’inizio alle ore 18.

Ecco le immagini esclusive dell’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro.

L’articolo Inter-Milan, i nerazzurri arrivano a San Siro – VIDEO proviene da Inter News 24.

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ultimo aggiornamento: 16-09-2023

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