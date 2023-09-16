Inter-Milan, i nerazzurri arrivano a San Siro. Il video dell’arrivo del pullman
Un’ora esatta al calcio d’inizio del derby di Milano tra Inter e Milan, con calcio d’inizio alle ore 18.
Ecco le immagini esclusive dell’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro.
#InterMilan, l'arrivo a San Siro del pullman dei nerazzurri pic.twitter.com/2S75Wo5K3e
— InterNews24 (@news24_inter) September 16, 2023
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