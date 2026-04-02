Servono 31 milioni di euro netti per Goretzka in Serie A: richieste mostruose

Leon Goretzka è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo e il suo futuro potrebbe davvero rivelarsi decisivo per il rafforzamento di una delle grandi squadre di Serie A. Il centrocampista tedesco lascerà Bayern Monaco a parametro zero al termine della stagione. Le squadre italiane non si sono fatte attendere e, come riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, Inter e Milan sono tra i club che hanno messo nel mirino Goretzka, ma l’operazione per portarlo in Italia non sarà affatto semplice.

Le richieste economiche di Goretzka

Il giocatore, che ha messo insieme una carriera ricca di successi, chiede condizioni economiche da top player. Secondo quanto riportato, Goretzka ha fissato le sue richieste per il trasferimento in Serie A, che sfiorano cifre da capogiro. Un stipendio di 7 milioni di euro netti all’anno, con bonus legati alla performance, è quello che il centrocampista tedesco si aspetta. Ma non finisce qui. Oltre allo stipendio, Goretzka ha chiesto un contratto triennale, con la possibilità di godere di un bonus alla firma pari a 10 milioni di euro.

In totale, dunque, l’ingaggio netto che il calciatore chiede alle società italiane si aggira attorno ai 31 milioni di euro complessivi, una cifra che, come facilmente intuibile, non è alla portata di molte squadre italiane, comprese le più importanti. Considerando l’impatto economico di una richiesta simile, non sarà facile per l’Inter e il Milan, che già stanno cercando di gestire le proprie risorse in un mercato di grande incertezze, convincere Goretzka a trasferirsi.

Goretzka in Serie A: cosa porterebbe a Inter e Milan

L’acquisto di un calciatore come Goretzka, anche con una cifra economica così alta, potrebbe risultare decisivo per il salto di qualità della Serie A. Il centrocampista, dotato di forza fisica e qualità tecnica, sarebbe un valore aggiunto per chiunque lo acquistasse. Tuttavia, l’alto prezzo economico e l’ingaggio potrebbero limitare le possibilità di alcune squadre, riducendo il numero di pretendenti reali.

Nonostante ciò, l’eventuale arrivo di Goretzka sarebbe un messaggio forte sul futuro della competizione che, pur tra alti e bassi economici, riesce comunque ad attrarre talenti di grande spessore. Tuttavia, come sempre, la realtà del mercato si scontra con la disponibilità economica dei club e quella che sembra una trattativa da sogno potrebbe scontrarsi con la dura realtà delle cifre richieste.