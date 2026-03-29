Thuram già dimenticato, il nuovo bomber dell’Inter è più piccolo di Pio Esposito

Il futuro dell’attacco dell’Inter potrebbe riservare delle sorprese, con il club che sembra pronto a fare spazio a nuovi volti giovani e promettenti. In particolare, la probabile partenza di Marcus Thuram a fine stagione potrebbe aprire la strada a una plusvalenza importante e a nuovi innesti, con il club nerazzurro che starebbe seriamente pensando a un altro giovane attaccante.

L’Inter punta su Ian Subiabre

Un nome che sta circolando con insistenza è quello di Ian Subiabre, un talento argentino di soli 19 anni che gioca nel River Plate. Subiabre ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei, ma l’Inter pare stia cercando di accelerare i tempi per portarlo a Milano, approfittando della concorrenza agguerrita, tra cui quella di un colosso come il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto riferito da Team Talk, l’Inter avrebbe già preso informazioni su questo giovane attaccante, che sta facendo parlare di sé per le sue qualità tecniche e la sua capacità di far reparto.

Subiabre-Pio Esposito, 39 anni due

Subiabre, pur essendo ancora molto giovane, ha già mostrato un’abilità notevole nel gioco aereo e nella lettura delle azioni offensive, qualità che potrebbero inserirsi perfettamente nell’assetto dell’Inter. E se il club nerazzurro dovesse davvero farlo suo, Subiabre andrebbe ad aggiungersi a una coppia d’attacco che, pur giovane, promette di fare scintille: lui e Pio Esposito formerebbero una coppia da appena 39 anni in totale. Una combinazione che potrebbe dare all’Inter una marcia in più, con l’idea di costruire un attacco fresco e veloce per il futuro.

L’Inter prepara il futuro

Ma non si tratta solo di un’operazione per il presente: acquistando un talento così giovane, l’Inter mira anche a creare una base solida su cui costruire il suo attacco per i prossimi anni, sfruttando la crescita dei due attaccanti. Questo è il tipo di strategia che può portare vantaggi importanti in termini di plusvalenza futura, soprattutto nel contesto di un mercato sempre più orientato verso i giovani. Non è ancora chiaro se l’Inter riuscirà a spuntarla in questa corsa, ma è evidente che i nerazzurri abbiano messo nel mirino Subiabre come uno dei profili per il futuro. Non sarà una trattativa facile, ma con la partenza di Thuram l’Inter sta preparando il terreno per una nuova generazione di attaccanti.