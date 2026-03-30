Lautaro Martinez lascia l’Inter: lo sgambetto da 95 milioni di Simeone

L’estate del calciomercato si preannuncia calda e tra le trattative più chiacchierate in Italia e in Europa spicca quella che potrebbe riguardare Lautaro Martinez. A darne notizia è il giornalista Marco Varini su X, parlando di un’offerta clamorosa da parte dell’Atletico Madrid per il centravanti argentino. Si tratta di una cifra che, se confermata, segnerebbe una svolta non solo per il club di Madrid, ma anche per la stagione dell’Inter.

Il sogno di Simeone è Lautaro Martinez: la richiesta dell’Inter

Il sogno di Diego Simeone per l’attacco del suo Atletico sarebbe proprio il capitano nerazzurro. Un giocatore che, con la sua forza fisica, visione di gioco e precisione sotto porta, sarebbe la pedina ideale per il sistema di gioco del Cholo. Eppure, la trattativa non sarà affatto facile. L’Inter non intende fare sconti: il prezzo del cartellino è fissato a 95 milioni di euro, una cifra che sembra quasi un ostacolo insormontabile. Ma il mercato è fatto anche di strategie e contropartite, ed è proprio qui che Simeone potrebbe tentare il colpo da maestro.

Contropartita per Lautaro, la mossa dell’Atletico Madrid

Secondo le indiscrezioni riportate, l’Atletico potrebbe cercare di abbassare il prezzo con l’inserimento di una contropartita tecnica. Una formula che, se ben strutturata, potrebbe rivelarsi decisiva. L’Inter sa bene che, per cedere un pezzo pregiato come Lautaro, deve ottenere una cifra che vada a ripianare le sue esigenze, sia finanziarie che sportive.

Se questa operazione dovesse concretizzarsi, Simeone potrebbe contare su un attaccante che, grazie alla sua esperienza internazionale, potrebbe integrarsi immediatamente nel gioco dell’Atletico. Un trasferimento simile, se dovesse avvenire, sconvolgerebbe le dinamiche dell’attacco nerazzurro e ridisegnerebbe le strategie in vista della prossima stagione.