Accordo col giocatore, ma non hanno mai parlato con l’Inter: esplode il caso diplomatico

Il calciomercato sta entrando nel vivo e la trattativa che sta accendendo i riflettori riguarda il futuro di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su X, il giocatore avrebbe già trovato un accordo con il Barcellona per il suo trasferimento, ma c’è un aspetto che sta creando un vero e proprio “caso diplomatico” tra i due club.

Contatto Bastoni-Barcellona

Il Barcellona ha già fatto sapere di aver avviato le prime discussioni con Bastoni riguardo i dettagli del contratto. Il difensore, secondo Moretto, è disponibile a firmare per il club catalano e sembra disposto ad affrontare una nuova esperienza fuori dall’Italia. L’idea di giocare in un club di livello mondiale come il Barcellona è qualcosa che stuzzica il centrale, ma la situazione non è così semplice come potrebbe sembrare.

La mancata trattativa con l’Inter

Ciò che ha scatenato il malcontento e la confusione è il fatto che, fino a oggi, non ci siano trattative ufficiali tra i due club. Il Barcellona, infatti, avrebbe trattato direttamente con Bastoni, ma non avrebbe ancora avviato negoziati formali con l’Inter. Una dinamica che, nel mondo del calcio, è una prassi comune, ma rischia di minare i rapporti tra i due club. Se da un lato l’Inter si trova a fronteggiare la possibilità di perdere uno dei suoi pilastri difensivi, dall’altro la gestione della situazione rischia di alimentare conflitti che potrebbero estendersi oltre la questione sportiva.

La situazione rimane fluida. L’Inter, infatti, non è stata ancora coinvolta direttamente nella discussione e potrebbe cercare di difendere con forza la permanenza di Bastoni, uno dei suoi talenti più importanti. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe prevalere, soprattutto se dovessero esserci ulteriori sviluppi sul fronte economico, con il Barcellona che, probabilmente, potrebbe presentare una proposta interessante. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.