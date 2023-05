In vista di Verona-Inter è ormai sempre più probabile la presenza di Handanovic tra i pali nerazzurri: anche per una questione di record

Come puntualizzato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Inter contro il Verona farà un po’ di turnover, e tra i tanti spicca in porta l’esperto Handanovic al posto di Onana.

Scelta non solo per portare esperienza, ma anche per consolidare un suo record nerazzurro prima dell’addio: Samir resta il portiere interista più presente della storia, cercando di coronare tutto con qualche trofeo.

L’articolo Handanovic, titolare in Verona-Inter per consolidare un record. Ecco quale proviene da Inter News 24.

