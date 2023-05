Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia di quella che sarà la consacrazione del Napoli in ottica Scudetto contro l’Udinese

In conferenza stampa, l’ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato di Udinese-Napoli e di quella che sarà la conquista dello scudetto.

LE PAROLE – «Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ce lo stamm’ trezzianno chianu chianu, come dicono a Napoli. Ho saputo fin dall’inizio che avevo a che fare con giocatori purosangue, mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere subito a tutti la loro qualità e il loro carattere. Se arriverà, sarà qualcosa che esce dagli schemi. Ne trarrebbero vantaggi non solo il Napoli e la città, ma…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA)».

