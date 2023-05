In attesa di decidere quale sarà il futuro il capitano difenderà i pali della porta nerazzurra nell’ultimo atto della coppa nazionale.

L’Inter giocherà domenica a Napoli e poi mercoledì a Roma contro la Fiorentina per la finale di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport ricorda come il portiere di quest’ultima competizione sia Samir Handanovic: lo sloveno ha saltato il ritorno della semifinale solo in quanto squalificato.

Milan-Inter Supercoppa Italiana

In casa dei campioni d’Italia giocherà quindi Onana che è diventato il numero uno a tutti gli effetti; il capitano, invece, spera di concludere la stagione alzando da titolare un trofeo. Per decidere cosa fare a partire da luglio ci sarà tempo; Inzaghi contro i viola dovrebbe comunque schierare una formazione molto simile a quella degli ultimi due derby di Champions.

L’articolo Handanovic tornerà titolare in Coppa Italia mentre Onana giocherà ad Istanbul proviene da Notizie Inter.

