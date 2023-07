Hasa si esalta all’Europeo U19, doppio assist e super prestazione: pronto il salto nella Juve per il giovane centrocampista bianconero

Grande prestazione di Luis Hasa, classe 2004 della Primavera della Juventus, nella semifinale con la Spagna vinta dall’Italia U19 in cui è stato uno dei migliori in campo e in cui ha confezionato due assist.

Stando a quanto riferito da Gazzetta.it la Juve ha già previsto per lui un salto in Next Gen nella prossima stagione.

