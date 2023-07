Bonucci Juve, Leo ora punta i piedi: ha un’idea folle. Ai suoi amici ha detto… Il difensore bianconero non vuole rassegnarsi

Come scrive La Gazzetta dello Sport Leonardo Bonucci avrebbe raccontato ai suoi amici di essere rimasto scioccato dalla decisione presa dalla Juventus nei suoi confronti. Il difensore è deluso ma non molla e da lunedì non modificherà il suo approccio alla professione e al suo ultimo anno da calciatore.

Il suo obiettivo resta sempre lo stesso: chiudere la carriera alla Juventus. Finora non ha mai preso in considerazione la possibilità di andare altrove, Italia o estero, e non intende farlo adesso. Leonardo non condivide la scelta del club e ritiene di poter essere essere ancora utile alla società e ai compagni a prescindere dal minutaggio che Allegri gli avrebbe concesso. Avrebbe messo le esigenze del gruppo davanti a quelle personali, lo farebbe anche restando ai margini dello spogliatoio: non ha mai preteso il posto da titolare. Per questo intende onorare fino in fondo il suo contratto. Dentro di sé coltiva la folle idea di far tornare sui propri passi Allegri, con cui il rapporto è ormai ai minimi termini.

