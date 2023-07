Juve fuori dalla Superlega: sorride la Uefa, sanzione ridotta. Cosa aspettarsi e quando arriva il provvedimento per violazione del settlement

Come spiega La Gazzetta dello Sport l’uscita della Juve dalla Superlega, trattata in gran segreto con la Uefa, è stata anche una via di fuga da una crisi più profonda. I parametri del Fair Play finanziario non rispettato, i processi per plusvalenze e stipendi che mettono in crisi il settlement con l’Uefa, il rischio di restare fuori dalle coppe due anni, la prospettiva di restare isolati in un’Europa che s’è ricompattata attorno all’Uefa.

Ora si attende la sentenza del panel del Fair Play. La prospettiva è un anno di stop, niente Conference, e una multa. Proprio perché la Juve non farà appello, accettando un anno di stop, per la sentenza c’è tempo fino a fine luglio: il sorteggio della Conference è il 7 agosto.

