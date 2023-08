Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in campionato contro il Sassuolo

PAROLE – «Per tutta la durata del mercato la società ha tenuto una linea, che è stata condivisa e portata avanti dal Presidente e dal Direttore; una strategia di cui tutti, penso, saremo contenti alla fine di questi due giorni. Sono arrivate delle offerte, ma il Presidente ed il Direttore hanno resistito. La mia attenzione primariamente è rivolta al campo: mancano due giorni poi questo periodo sarà concluso. Partita a mercato ancora in corso? Quando hai a disposizione un gruppo di giocatori che hanno dei valori importanti, io non temo nulla. Penserò alla partita insieme ai miei calciatori. Penso che bisogna saper dosare anche questi momenti, in cui sei sotto la lente di ingrandimento, ma non credo che faticherò a tenere la squadra concentrata. Bisogna migliorare molto ancora in generale, e lo sappiamo. Contro la Roma abbiamo fatto bene alcune cose, ma ad esempio dobbiamo crescere nella gestione del pallone. In settimana chiedo ai ragazzi anche di essere più sereni, di non avere timori. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo».

