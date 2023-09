Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna. Le dichiarazioni

PAROLE – «Io metto sempre le caratteristiche della squadra al centro del progetto, ora il mercato è finalmente chiuso, abbiamo un gruppo su cui possiamo lavorare, sono arrivati ragazzi nuovi su cui lavorare. Io non credo molto ai sistemi di gioco ma come la squadra deve stare in campo, compattezza, solidità, non solo difensiva ma anche offensiva. I nuovi sono ancora da valutare, adesso c’è un altro giorno poi vedremo, per quanto riguarda Darko (Lazovic ndr) valuterò, sicuramente sarà della partita, da vedere se dal 1′ o a gara in corso. Questo è un campionato che si è alzato dal punto di vista qualitativo, anche le neo-promosse hanno ridotto il gap che c’è dalla salita in Serie B e che come Cagliari e Genoa hanno già uno storico importante».

