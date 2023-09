All’Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Allianz Stadium, Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Juve-Lazio 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Lazio.

3′ Tiro Kostic – Punizione dalla destra, anticipato Bremer ma raccoglie Kostic al limite. Sinistro ad incrociare smanacciato in angolo da Provedel ma anche in questo caso gioco fermo per una posizione di offside di Bremer.

Migliore in campo: a fine partita

Juve-Lazio 0-0: risultato e tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Fagioli, Weah, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Iling, Kean

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disp. Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Vecino, Guendouzi, Pedro, Isaksen, Castellanos, Lazzari, Gila, Rovella.

Arbitro: Maresca di Napoli

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG