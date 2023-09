Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari. Le dichiarazioni

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari. Le dichiarazioni.

PEREYRA – «Lo conosciamo bene, lui dove lo metti suona, gli ho fatto fare mezzala sinistra, destra, quinto di sinistra, di destra, sottopunta, gli manca solo il ruolo di braccetto e ha fatto tutti questi ruoli bene. Parte da una buona base di condizione fisica, è un giocatore aerobico, fa in fretta ad andare in forma, è un ragazzo che più metti vicino alla porta più ha la capacità di fare la giocata».

INFORTUNATI – «Nessuna novità. Ebosse è tornato in gruppo in pianta stabile, è due settimane che è a pieno regime con la squadra, ha bisogno di tempo per riprendere confidenza con il campo dopo i sei mesi per il crociato. Anche Pafundi è tornato, ha sofferto a lungo di pubalgia e ha bisogno di tempo».

