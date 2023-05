Al Bentegodi, il match valido per il 33° turno di Serie A 2022/2023 tra Hellas Verona ed Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Bentegodi, il match valido per il 33° turno di Serie A 2022/2023 tra Hellas Verona ed Inter: segui qui la cronaca live del match.

Sintesi Hellas Verona-Inter

34′- Pericoloso il Verona con Hien: il difensore colpisce di testa ma il pallone finisce alto.

31′- Inter in vantaggio! Montipò battuto dall’autogol di Gaich sugli sviluppi di un corner.

28′- D’Ambrosio vicinissimo al gol! Continua il forcing dell’Inter che su corner trova il colpo di testa del difensore, parato da Montipò.

27′- Montipò dice di no a Dzeko! Punizione battuta da Calhanoglu che serve il Bosniaco che stacca di testa, il portiere dell’Hellas manda il pallone alto sopra la traversa.

26′- Intervento duro di Ceccherini in scivolata alle spalle di Dimarco. Fallo e punizione per i nerazzurri che chiedono anche un cartellino giallo, non estratto dall’arbitro.

19′- Handanovic salva l’Inter! Il portiere chiude la porta sul tiro di Verdi.

17′-Abildgaard anticipa di testa D’Ambrosio e manda in corner.

15′- Ritmo del match rallentato da una serie di falli.

10′- Ancora Dzeko ed ancora di testa: il bosniaco svetta su corner battuto da Dimarco ma la palla finisce alta sopra la traversa.

6′- Si affaccia il Verona alla porta di Handanovic: pericoloso cross dalla sinistra di Abildgaard, si salvano i nerazzurri.

5′- Ci prova ancora Dzeko di testa: il bosniaco però commette fallo in attacco su Magnani.

2′- Calhanoglu cerca Dzeko che stacca di testa ma non riesce a trovare il giusto impatto sul pallone.

1′- Inizia il match!

Hellas Verona-Inter 0-1: risultato e tabellino

Reti: Gaich AUTOGOL (VER)

Le formazioni in campo

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

