Jordan Henderson, capitano del Liverpool, è pronto a volare in Arabia Saudita all’Al Ettifaq dove ad attenderlo c’è Gerrard, ma la comunità LGBT dei reds gli ha chiesto di mantenere la parola data. Le dichiarazioni di Paul Amann a Kop Outs:

«Quando Henderson lo ha incontrato nell’agosto del 2021, ha chiesto se c’era qualcosa che potesse fare. Ecco: la richiesta è di mantenere la parola come sostenitore dei diritti LGBT+, delle donne e dei diritti umani. Non andare in Arabia Saudita».

