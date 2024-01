Henderson Juve, c’è il si del giocatore: è l’innesto che può servire ad Allegri. Gli aggiornamenti sulla possibile operazione

Henderson è pronto a lasciare l’Al Ettifaq dopo soli 6 mesi e a dire si alla Juve. A fornire i dettagli della possibile operazione in prestito è il Corriere dello Sport.

Per Allegri, infatti, il regista inglese sarebbe un innesto di esperienza che permetterebbe ai giovani Miretti, Nonge e Nicolussi Caviglia di maturare con calma e colmare il vuoto lasciato da Fagioli e Pogba. Dal canto suo Henderson sarebbe pronto a sposare la causa della Juve per giocarci le sue chances di convocazione per Euro 2024.

