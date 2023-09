Perchè Henderson, ex capitano, ha lasciato il Liverpool per l’Arabia Saudita La rivelazione sul centrocampista

Secondo il Daily Star, ci sarebbe un preciso motivo dietro la scelta di Henderson, ex capitano del Liverpool, di volare in Arabia Saudita nonostante il suo sostegno per i diritti LGBTQ. Tante le critiche per essersi trasferito in un Paese non proprio aggiornato su questa materia.

Il motivo è chiaro: nessuno gradiva più la presenza del centrocampista ai Reds e le uniche offerte sono arrivate proprio dai sauditi.

