Thierry Henry, ex compagno di squadra di Lionel Messi, ha parlato a Prime Video France in merito ai fischi che il Parc de Princes ha rivolto all’attaccante argentino del PSG.

PAROLE – «È imbarazzante ascoltare i fischi dal Parc de Princes. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist. Non è una notizia, è un augurio: Messi deve tornare al Barcellona per amore del calcio e perché non se n’è andato come avrebbe voluto. Lo provano le lacrime nel giorno del suo addio».

