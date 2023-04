L’ex centrocampista di Lazio e Inter Hernanes è intervenuto a La domenica sportiva, dove si è espresso sul complicato andamento di Lukaku

Hernanes si è espresso così sulla difficile annata di Lukaku:

“Sappiamo che Lukaku è capace di segnare certi gol, forse c’è qualcosa che non va fuori dal campo. Non è felice, c’è qualcosa che non va a livello mentale, emozionale“.

L’articolo Hernanes: «Lukaku capace di segnare, non è felice e qualcosa non va» proviene da Inter News 24.

