De Zerbi e Thiago Motta restano due candidature per il futuro dell’Inter: La Gazzetta dello sport si sofferma sulle piste per la panchina nerazzurra

De Zerbi e Thiago Motta restano nel mirino dell’Inter e La Gazzetta dello sport spiega le due idee nel dettaglio:

“De Zerbi piace molto e la sua candidatura resta forte. Ma non è da sottovalutare nemmeno la rincorsa di Motta, molto più malleabile di De Zerbi in quanto a richieste tecniche. Motta sta vivendo una grande stagione alla guida del Bologna, portata a ridosso della zona Europa. Ambisce a diventare un tecnico da top club (il sogno di allenare il Psg, dove si è formato, è noto da tempo) e all’Inter potrebbe avere la grande chance per cominciare a competere per il titolo. Ha personalità e idee: il mix perfetto per fare da base a una eventuale rivoluzione”.

