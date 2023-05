Hernanes, ex centrocampista della Juve, ha parlato in vista della sfida di Europa League contro il Siviglia. Le sue dichiarazioni

A Sportitalia.com, Hernanes ha detto la sua in vista di Juve Siviglia. Le parole dell’ex centrocampista bianconero.

PAROLE – «È una partita difficile e complicata. La Juventus arrivava da un grande periodo di forma, poi ha subito un leggero calo ed ora si è ripresa. Il Siviglia d’altra parte in Europa League è come se fosse a casa sua. Non sarà facile ma la Juve ha dei grandi giocatori che possono fare la differenza e può venirne fuori».

