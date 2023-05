Elkann ai tifosi: «Ferrero e Scanavino stanno facendo di tutto per proteggere la Juve». Le parole sul momento dei bianconeri

John Elkann, a Napoli per un’iniziativa promossa dalla fondazione Agnelli, ha parlato anche del ruolo di Ferrero e Scanavino. Questo il suo messaggio ai tifosi della Juve.

FERRERO SCANAVINO – «La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione. Il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo».

LE PAROLE DI JOHN ELKANN COMPLETE

