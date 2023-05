Juventus Next Gen, altri giovani nell’allenamento con Allegri. Ecco chi è stato aggregato con la prima squadra

Tanti i giovani della Juventus Next Gen aggregati in prima squadra alla ripresa degli allenamenti. Oltre ai giocatori in pianta stabile, infatti, oggi hanno preso parte alla seduta anche Palumbo, Barbieri, Peeters e Besaggio.

La Juve tornerà in campo giovedì per l’andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia.

