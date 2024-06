L’ex direttore dell’academy del Feyenoord Damien Hertog fu il primo scopritore dell’attaccante olandese del Bologna.

Damien Hertog ha parlato del primo Joshua Zirkzee alla Gazzetta dello Sport– “Era già sicuro di sé, ma allo stesso tempo molto umile. Invitammo i genitori da noi per una chiacchierata. Poi venne tutto il resto. Aveva 16 anni e dobbiamo tenerne conto, ma conobbi un ragazzo innamorato del pallone e della bellezza. Calmo, amichevole, sempre rispettoso e disponibile con tutti. Sono sicuro che abbia fatto parte di uno dei gruppi più talentuosi dell’Academy del club. Una squadra dominante, che si divertiva con possesso palla e giocatori di tecnica e creatività. Belle combinazioni, colpi di tacco, biciclette”.

Joshua Zirkzee

Il paragone

“Le sue qualità allora mi ricordavano quelle di Ibrahimovic, l’ho pensato in più occasioni. E penso che, a sprazzi, gli assomigli ancora molto. Per raggiungere un livello del genere dovrà comunque diventare la miglior versione di sé stesso e crescere giorno dopo giorno. Con costanza e determinazione”.

Il consiglio

“Il Milan lo segue, è un top club e in passato ha avuto grandi giocatori olandesi, come Van Basten, Gullit e Rijkaard, ma pure Seedorf e Van Bommel. Spero che il prossimo possa essere Joshua, è pronto per un club così importante. È uno che piace ai tifosi. Può arrivare a un livello top e segnare 20-25 gol a campionato, ma serve un allenatore che lo capisca e gli dia spazio come ha fatto Thiago Motta al Bologna. In rossonero troverebbe inoltre Ibrahimovic, qualche consiglio su come fare il centravanti saprebbe darglielo (ride, ndr). Non ho dubbi che Joshua possa essere un giocatore chiave in una squadra di alto livello in Europa. Chi lo prende deve però pensare a lui come un titolare e dargli fiducia, mettendolo al centro del progetto”.

