Highlights e Gol Milan Juve 0-1: le immagini del match di San Siro, deciso da una rete segnata da Locatelli

Un’altra serata storta per il Milan che, dopo aver perso sonoramente il derby contro l’Inter, cade in un San Siro sold out anche contro la Juventus.

Decisiva per le sorti del match l’espulsione di Thiaw, nella ripresa è Locatelli a stendere la formazione di Pioli con una conclusione deviata da fuori. Questi gli highlights del match.

