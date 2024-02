Highlights Gol Frosinone Milan 2-3: immagini del match dello Stirpe. Il VIDEO delle reti rossonere nella vittoria

Il Milan vince in rimonta per 3-2 contro il Frosinone grazie al gol vittoria di Jovic. I rossoneri subiscono ancora due reti ma riescono, come a Udine, a ribaltare il match.

Da segnalare anche la prima rete in Serie A di Gabbia che ha permesso, su sponda di Giroud, di pareggiare il match dopo le reti di Soulè e Mazzitelli.

