Nonna Giuseppina è una delle protagoniste di Inter-Lazio, che ha visto trionfare i nerazzurri. Ecco chi è la fantastica tifosa

Nonna Giuseppina ha conquistato il cuore di tutti i tifosi, nerazzurri e non, durante la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio.

La simpatica tifosa si è raccontata sul canale Youtube di Marco Barzaghi:

INTER– «Ho 86 anni, ma tifo per l’Inter da 87 anni ovvero da quando ero nella pancia di mia mamma, anche lei interista. Ieri è stata una bella giornata, ma all’inizio che nervi quando ha segnato la Lazio. Per fortuna abbiamo vinto. Avevo un cartello nel quale chiedevo a Barella di regalarmi la maglia e che il club manager Ferri ha esaudito il suo sogno facendo vedere il cartello a Nicolò. Vorrei fare una foto con Zanetti. Se potessi venire al derby contro il Milan e incontrarlo, sarei felicissima.Se l’Inter vincesse la Coppa, sarebbe bellissimo. Come nell’anno del triplete del 2010. Tiferò per l’Inter fino alla morte»

