Hojlund Juve, richiesta choc dell’Atalanta: 8 club vogliono il danese. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante

L’Atalanta può far partire Hojlund per una cifra tra 65 e 70 milioni di euro. E’ questa, per il Corriere di Bergamo, la richiesta choc che fa la Dea per l’attaccante danese.

Oltre alla Juve, sono 8 i club che hanno messo Hojlund nel mirino: in Serie A ci sono Inter, Milan e Napoli, in Premier Chelsea e Manchester United, in Ligue 1 il Psg, in Liga l’Atletico Madrid e in Bundesliga il Bayern Monaco.

The post Hojlund Juve, richiesta choc dell’Atalanta: 8 club vogliono il danese appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG