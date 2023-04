Cassano: «Allegri da denuncia, è l’anticalcio e dice cagate». L’attacco alla Juve dopo la vittoria con lo Sporting

Cassano alla Bobo Tv ha attacco la Juve e Allegri dopo la vittoria con lo Sporting.

L’ATTACCO – «Guadagna 10 pappardelle all’anno e devo sentire ste cagate…datemi un altro Tapiro. Non c’è stata partita, da inizio a fine a senso unico. Lo Sporting ha creato occasioni, giocato meglio, meritava di vincere. La Juve anche ieri mi ha fatto tenerezza. Milik giocava nel cerchio di centrocampo, tra lui e Vlahovic hanno preso 3 palloni. L’unico che mi dà entusiasmo è Chiesa che strappa. Io non posso vedere l’anticalcio e questo lo è. Se esisteva una regola, Allegri prendeva una denuncia. Non è possibile non fare 3 passaggi con quei giocatori».

