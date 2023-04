Hojlund, messaggio di Gasperini: «Per il futuro gli dico questo». Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta

Nel post partita di Cremonese Atalanta, in conferenza stampa, Gasperini ha parlato di Hojlund, seguito sul mercato alla Juventus.

HOJLUND – «La prestazione è sempre in grado di farlo, ha lo spunto per determinare come in occasione del gol di Boga. Non l’ho visto concentrato, forse era ancora frastornato dai tanti complimenti ricevuti in settimana. Nel finale doveva essere più attento anche in fase difensiva, gli manca ancora. Lui ha delle doti importantissime e le ha dimostrate, è molto giovane e non deve pensare che non ha più nulla da imparare. Le scale per migliorarsi sono infinite, non deve perdere umiltà e mentalità».

