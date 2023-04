Juve Verona, Vlahovic e non solo: c’è un’altra esclusione eccellente nell’undici bianconero. Le scelte di Max Allegri

Se l’esclusione di Dusan Vlahovic era ormai cosa certa, in pochi si sarebbero aspettati la panchina anche per Filip Kostic.

L’esterno serbo, dopo gli esami svolti al J Medical, non aveva evidenziato particolari problemi che facessero pensare ad un’esclusione, ma per la sua Juve Allegri ha scelto De Sciglio sulla sinistra. Turno di riposo per l’ex Eintracht.

