La Juve ospita il Verona nella 28esima giornata di Serie A all’Allianz Stadium: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve torna a calcare il palcoscenico della Serie A, ospitando il Verona di Zaffaroni. Bianconeri che vogliono dare continuità alla vittoria prima della sosta contro l’Inter.

Juve Verona: il pre-partita

Ore 18.30 – In difesa Allegri recupera Alex Sandro. Il brasiliano, però, dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina per far posto a Gatti. Con lui, confermati Bremer e Danilo.

Ore 18.00 – Sulla fascia destra De Sciglio in vantaggio nel ballottaggio con Cuadrado.

Ore 17.30 – A sinistra agirà Kostic. Il serbo si era fermato in Nazionale per un’infiammazione al tendine d’Achille ma i controlli svolti a Torino hanno escluso ogni tipo di allarme. Giocherà lui nella corsia mancina.

Ore 17.00 – A centrocampo Allegri deve rinunciare agli squalificati Paredes e Rabiot, oltre all’infortunato Pogba. Per questo, accanto a Locatelli e Fagioli, dovrebbe esserci Barrenechea. Solo panchina per Miretti.

Ore 16.30 – Grande novità in attacco: Vlahovic verso la panchina, con Milik e Kean titolari.

Ore 16.00 – Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-1-1.

