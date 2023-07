Hojlund Milan: al momento non c’è nessuna offerta per il danese. La situazione e le ultime sul suo futuro

Secondo quanto riportato da TMW, l’Atalanta non ha ancora ricevuto la seconda offerta del Manchester United per Rasmus Hojlund.

Al momento però non c’è nessuna offerta per Hojlund. Se è vero che la richiesta è intorno ai 70 milioni complessivi, nei giorni scorsi Percassi ha ribadito che l’obiettivo di mercato rossonero non sarà ceduto per forza.

