Il botta e risposta tra Hojlund e del difensore di San Marino Alessandro di Maio dopo la partita di qualificazione ad Euro 2024

C’è stato uno scambio di battute dopo la partita tra San Marino e Danimarca, vinta dai danesi per appena 1-2, uno dei risultati migliori della storia della piccola nazionale. Al termine della gara l’attaccante Rasmus Hojlund ha criticato l’approccio troppo fisico degli avversari, a cui ha risposto Alessandro Di Maio, difensore sanmarinese.

LE PAROLE DI HOJLUND – «Mi hanno dato una ginocchiata sulla schiena, ora con l’adrenalina non so come sto, però è frustrante perché ho avuto in passato problemi con la schiena e avrei potuto rischiare la carriera un fallo così non può essere da giallo, capisco l’italiano, volevano farmi male».

LA RISPOSTA DI DI MAIO – «Oggi ho sentito che Mr 80 milioni si è lamentato perché non ha ricevuto il migliore dei trattamenti dai difensori di San Marino. Beh caro, forse nel calcio di oggi in cui i contatti fisici sono spariti ti puoi permettere di prenderti gioco di noi piccoli avversari con gesti sconci e ripetuti o simulando ad ogni occasione sperando che il VAR ti dia rigore. Mi sarebbe piaciuto vederti nel calcio di 15 anni fa, quando solo gli uomini veri giocavano! Sei stato una delusione Hojlund, buona fortuna».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG