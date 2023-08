Holm Juve, l’Atalanta non chiude la trattativa: Giuntoli ci prova. Serve una cessione redditizia per prendere l’esterno

E’ sfida mercato tra Atalanta e Juve per Holm, giovane esterno svedese destinato a lasciare lo Spezia.

Come riferito da Tuttosport, sul giocatore è forte l’interesse dell’Atalanta, ma la Dea non ha ancora chiuso la trattativa e quindi Giuntoli vorrebbe provare a fare il colpo per rinforzare la batteria di giocatori sulla fascia per Allegri. L’affare può concretizzarsi solo in caso di redditizia cessione di Soulé.

The post Holm Juve, l’Atalanta non chiude la trattativa: Giuntoli ci prova appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG