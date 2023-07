Holm Juve, l’esterno dello Spezia non passa di moda: cosa serve per l’affare. Gli ultimi aggiornamenti sullo svedese

Il nome di Holm non è passato di moda per la Juve in chiave mercato. Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’esterno dello Spezia resta sempre un’idea per rinforzare la fascia.

La Juve, per piazzare l’affare, deve prima riuscire a cedere un paio di giocatori non più funzionali al progetto tecnico di Allegri. Sul giocatore svedese è in corsa pure l’Atalanta.

