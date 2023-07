Impallomeni dubita di Lukaku: «La Juve ci pensi due volte a prenderlo». Le parole sulla situazione dell’attaccante belga

Impallomeni a Calciomercato e Ritiri su Tmw Radio è tornato a parlare della situazione di Lukaku.

IMPALLOMENI – «Lukaku si allena a parte per ora, è un uomo isolato. Alla fine magari spunterà l’offerta araba. Lukaku si è auto-escluso, se fossi anche Juventus e Milan ci penserei due volte a prenderlo, visto l’atteggiamento. E’ un uomo in fuga, lo dicono le sue ultime stagioni. L’Inter si è irritata giustamente e ha detto addio. Per me gli rimarrà l’Arabia»

