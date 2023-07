Zakaria West Ham, trattativa ferma: la Juve rifiuta l’offerta. Il centrocampista non rientra nei piani di Allegri

Non ci passi in avanti per la trattativa della cessione di Zakaria al West Ham, centrocampista rientrato alla Juve dopo l’esperienza non positiva al Chelsea che in questo momento non rientra nei piani tecnici di Allegri.

Come spiegato da Cilli a Sky Sport, infatti, i bianconeri hanno rifiutato l’offerta da 13 milioni presentata dal West Ham, ritenendola troppo bassa. La Juve vuole vendere, ma non svendere i propri giocatori…

The post Zakaria West Ham, trattativa ferma: la Juve rifiuta l’offerta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG