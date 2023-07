Holm Juve, prima offerta allo Spezia per il terzino destro classe 2000: cifre e dettagli della trattativa col club ligure

La Juve è pronta a presentare una prima offerta da 6 milioni allo Spezia per Holm. A renderlo noto è Tuttosport.

Il club ligure ne chiede 10, ma la Juve è disposta a trattare in tempi brevi perché vuole anticipare le concorrenti in corsa per il terzino destro. Sulle tracce di Holm (classe 2000), infatti, ci sono anche Atalanta, Inter e Napoli.

The post Holm Juve, prima offerta allo Spezia per il terzino: cifre e dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG