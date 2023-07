Howe: «Tonali è perfetto per il Newcastle». Le parole del tecnico del club inglese sull’arrivo del centrocampista dal Milan

Eddie Howe ha parlato ai canali ufficiali del Newcastle dell’arrivo dal Milan di Sandro Tonali. Ecco le parole del tecnico del club inglese:

«Sono lieto di dare il benvenuto a Sandro al Newcastle United. È un talento eccezionale e ha la mentalità, la fisicità e le caratteristiche tecniche per essere perfetto per noi. A 23 anni, Sandro ha già un’importante esperienza da protagonista in uno dei massimi campionati europei e in Champions League, oltre a giocare per il suo Paese. Ma ha anche l’opportunità e il potenziale per crescere ed evolversi con noi, e sono entusiasta di aggiungerlo alla nostra squadra mentre ci avviciniamo all’entusiasmante stagione che ci attende».

